FESTIVAL JAZZ SOUS LES PINS Quai Sadi Carnot Paimbœuf
FESTIVAL JAZZ SOUS LES PINS Quai Sadi Carnot Paimbœuf samedi 27 juin 2026.
Paimbœuf
FESTIVAL JAZZ SOUS LES PINS
Quai Sadi Carnot Hangar Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Cette année Jazz sous les pins sera paimblotin!
Rendez-vous au HANGAR face à la Loire
De 16h à 19h
Samedi 27 juin
Jazz et violoncelles
Next door quartet
FLJ sextet
Jamasix
Dimanhce 28 juin
Louisiona Band
Jazz et chœur enfants
Bibase .
Quai Sadi Carnot Hangar Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 39 82 edmusique@cc-sudestuaire.fr
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L’événement FESTIVAL JAZZ SOUS LES PINS Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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