Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FESTIVAL JAZZ SOUS LES PINS Quai Sadi Carnot Paimbœuf

FESTIVAL JAZZ SOUS LES PINS Quai Sadi Carnot Paimbœuf samedi 27 juin 2026.

Lieu : Quai Sadi Carnot

Adresse : Hangar

Ville : 44560 Paimbœuf

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Paimbœuf

FESTIVAL JAZZ SOUS LES PINS

Quai Sadi Carnot Hangar Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28

Cette année Jazz sous les pins sera paimblotin!
Rendez-vous au HANGAR face à la Loire
De 16h à 19h

Samedi 27 juin
Jazz et violoncelles
Next door quartet
FLJ sextet
Jamasix

Dimanhce 28 juin  
Louisiona Band
Jazz et chœur enfants
Bibase   .

Quai Sadi Carnot Hangar Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 39 82  edmusique@cc-sudestuaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement FESTIVAL JAZZ SOUS LES PINS Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin

À voir aussi à Paimbœuf (Loire-Atlantique)