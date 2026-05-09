FESTIVAL JAZZÈBRE JAZZ À L’HOPITAL Thuir
jeudi 8 octobre 2026 · Thuir
Informations pratiques
Thuir
FESTIVAL JAZZÈBRE JAZZ À L’HOPITAL
Avenue du Roussillon Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Tatiana Paris: guitare
Karsten Hochapfel: guitare
Pour appréhender cette nouvelle rencontre entre les deux artistes, il convient, en préambule, de presque tout oublier de ce que l’on croit connaître de la guitare. L’inventivité et la fantaisie de ch…
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Avenue du Roussillon Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 13 14
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English :
Tatiana Paris: guitar
Karsten Hochapfel: guitar
To fully appreciate this new collaboration between the two artists, it is best to start by setting aside almost everything you think you know about the guitar. The inventiveness and imagination of each…
L’événement FESTIVAL JAZZÈBRE JAZZ À L’HOPITAL Thuir a été mis à jour le 2026-08-10 par OTI ASPRES-THUIR
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