Informations pratiques

Thuir

FESTIVAL JAZZÈBRE JAZZ À L’HOPITAL

Avenue du Roussillon Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Tatiana Paris: guitare

Karsten Hochapfel: guitare

Pour appréhender cette nouvelle rencontre entre les deux artistes, il convient, en préambule, de presque tout oublier de ce que l’on croit connaître de la guitare. L’inventivité et la fantaisie de ch…

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Avenue du Roussillon Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 13 14

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English :

Tatiana Paris: guitar

Karsten Hochapfel: guitar

To fully appreciate this new collaboration between the two artists, it is best to start by setting aside almost everything you think you know about the guitar. The inventiveness and imagination of each…

L’événement FESTIVAL JAZZÈBRE JAZZ À L’HOPITAL Thuir a été mis à jour le 2026-08-10 par OTI ASPRES-THUIR