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FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 Thuir

vendredi 18 septembre 2026 · Thuir

FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 Thuir

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
AVENUE DU ROUSSILLON
Ville
66300 Thuir
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Thuir

FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66

AVENUE DU ROUSSILLON Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Courts-Circuit 66 est un festival gratuit et itinérant à la découverte de 26 communes du Département des Pyrénées-Orientales (66).
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AVENUE DU ROUSSILLON Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 93 49 03 

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English :

Courts-Circuit 66 is a free, itinerant festival covering 26 communes in the Pyré?ne?es-Orientales department (66).

L’événement FESTIVAL COURTS CIRCUIT 66 Thuir a été mis à jour le 2026-07-06 par OTI ASPRES-THUIR

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