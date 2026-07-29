Informations pratiques

Thuir

LES ARTS AU SOLEIL FESTIVAL DES ARTS DE RUE

Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

Les 7 et 8 août, nouvelle édition des Arts au Soleil 2026. Thuir s’apprête une nouvelle fois à vibrer au rythme d’un festival qui fait bien plus que proposer des spectacles, il crée des rencontres, rassemble les générations et transforme le cœur de l…

.

Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On August 7 and 8, a new edition of Arts au Soleil 2026. Thuir is once again getting ready to come alive to the rhythm of a festival that does much more than just put on shows—it fosters connections, brings generations together, and transforms the heart of the…

L’événement LES ARTS AU SOLEIL FESTIVAL DES ARTS DE RUE Thuir a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI ASPRES-THUIR