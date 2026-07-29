LES ARTS AU SOLEIL FESTIVAL DES ARTS DE RUE Thuir
vendredi 7 août 2026 · Thuir
Informations pratiques
Thuir
LES ARTS AU SOLEIL FESTIVAL DES ARTS DE RUE
Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-07
Les 7 et 8 août, nouvelle édition des Arts au Soleil 2026. Thuir s’apprête une nouvelle fois à vibrer au rythme d’un festival qui fait bien plus que proposer des spectacles, il crée des rencontres, rassemble les générations et transforme le cœur de l…
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Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 67
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English :
On August 7 and 8, a new edition of Arts au Soleil 2026. Thuir is once again getting ready to come alive to the rhythm of a festival that does much more than just put on shows—it fosters connections, brings generations together, and transforms the heart of the…
L’événement LES ARTS AU SOLEIL FESTIVAL DES ARTS DE RUE Thuir a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI ASPRES-THUIR
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