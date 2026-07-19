AGENDA · Thuir
SOIRÉE FOLKLORIQUE PAR LA COLLA AMISTAT Thuir
samedi 1 août 2026 · Thuir
Informations pratiques
Thuir
SOIRÉE FOLKLORIQUE PAR LA COLLA AMISTAT
Place de la République Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Cette soirée fait partie de la programmation estivale proposée par la ville de Thuir.
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Place de la République Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87
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English :
This evening is part of the summer program offered by the town of Thuir.
L’événement SOIRÉE FOLKLORIQUE PAR LA COLLA AMISTAT Thuir a été mis à jour le 2026-07-13 par OTI ASPRES-THUIR
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