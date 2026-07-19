Informations pratiques

Thuir

SOIRÉE FOLKLORIQUE PAR LA COLLA AMISTAT

Place de la République Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Cette soirée fait partie de la programmation estivale proposée par la ville de Thuir.

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Place de la République Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87

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English :

This evening is part of the summer program offered by the town of Thuir.

L’événement SOIRÉE FOLKLORIQUE PAR LA COLLA AMISTAT Thuir a été mis à jour le 2026-07-13 par OTI ASPRES-THUIR