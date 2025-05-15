Thuir

FESTIVAL DE MUSIQUE AMUSIKENVIGNES 2026

9004 avenue du Dr Ecoiffier Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-18

Concert proposé dans le cade du Festival Amusikenvignes 2026 par Les Amis d’Alain Marinaro

.

9004 avenue du Dr Ecoiffier Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert presented as part of the 2026 Amusikenvignes Festival by Les Amis d’Alain Marinaro

L’événement FESTIVAL DE MUSIQUE AMUSIKENVIGNES 2026 Thuir a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI ASPRES-THUIR