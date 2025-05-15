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FESTIVAL DE MUSIQUE AMUSIKENVIGNES 2026 Thuir

FESTIVAL DE MUSIQUE AMUSIKENVIGNES 2026 Thuir

FESTIVAL DE MUSIQUE AMUSIKENVIGNES 2026 Thuir mardi 28 juillet 2026.

Adresse
9004 avenue du Dr Ecoiffier
Ville
66300 Thuir
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Thuir

FESTIVAL DE MUSIQUE AMUSIKENVIGNES 2026

9004 avenue du Dr Ecoiffier Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-18

Concert proposé dans le cade du Festival Amusikenvignes 2026 par Les Amis d’Alain Marinaro
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9004 avenue du Dr Ecoiffier Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56 

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English :

Concert presented as part of the 2026 Amusikenvignes Festival by Les Amis d’Alain Marinaro

L’événement FESTIVAL DE MUSIQUE AMUSIKENVIGNES 2026 Thuir a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI ASPRES-THUIR

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