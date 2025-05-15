FESTIVAL DE MUSIQUE AMUSIKENVIGNES 2026 Thuir
FESTIVAL DE MUSIQUE AMUSIKENVIGNES 2026 Thuir mardi 28 juillet 2026.
Thuir
FESTIVAL DE MUSIQUE AMUSIKENVIGNES 2026
9004 avenue du Dr Ecoiffier Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-18
Concert proposé dans le cade du Festival Amusikenvignes 2026 par Les Amis d’Alain Marinaro
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9004 avenue du Dr Ecoiffier Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 49 77 00 56
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English :
Concert presented as part of the 2026 Amusikenvignes Festival by Les Amis d’Alain Marinaro
L’événement FESTIVAL DE MUSIQUE AMUSIKENVIGNES 2026 Thuir a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI ASPRES-THUIR
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