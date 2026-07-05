Informations pratiques

Thuir

MARCHÉ DES CRÉATEURS ANTIQUAIRES ARTISANS D’ART BROCANTEURS COLLECTIONNEURS

Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:30:00

fin : 2026-07-26 14:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Comme chaque dimanche, venez retrouver notre marché

De plus en plus d’exposants sur notre magnifique place Péri

On vous attend nombreux, pour donner de la force à cet évènement !

Cafés Viennoiseries Tapas Apéros Sodas Salades Sandwich…

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Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 65 96 87 10 perifeerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Just like every Sunday, come check out our market

More and more vendors are setting up on our beautiful Place Péri

We hope to see many of you there to help make this event a success!

Coffee Pastries Tapas Aperitifs Soft drinks Salads Sandwiches…

L’événement MARCHÉ DES CRÉATEURS ANTIQUAIRES ARTISANS D’ART BROCANTEURS COLLECTIONNEURS Thuir a été mis à jour le 2026-06-28 par OTI ASPRES-THUIR