UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thuir

MARCHÉ DES CRÉATEURS ANTIQUAIRES ARTISANS D’ART BROCANTEURS COLLECTIONNEURS Thuir

dimanche 5 juillet 2026 · Thuir

MARCHÉ DES CRÉATEURS ANTIQUAIRES ARTISANS D’ART BROCANTEURS COLLECTIONNEURS Thuir

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Ville
66300 Thuir
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Thuir

MARCHÉ DES CRÉATEURS ANTIQUAIRES ARTISANS D’ART BROCANTEURS COLLECTIONNEURS

Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:30:00
fin : 2026-07-26 14:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Comme chaque dimanche, venez retrouver notre marché
De plus en plus d’exposants sur notre magnifique place Péri
On vous attend nombreux, pour donner de la force à cet évènement !

Cafés Viennoiseries Tapas Apéros Sodas Salades Sandwich…
  .

Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 65 96 87 10  perifeerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Just like every Sunday, come check out our market
More and more vendors are setting up on our beautiful Place Péri
We hope to see many of you there to help make this event a success!

Coffee Pastries Tapas Aperitifs Soft drinks Salads Sandwiches…

L’événement MARCHÉ DES CRÉATEURS ANTIQUAIRES ARTISANS D’ART BROCANTEURS COLLECTIONNEURS Thuir a été mis à jour le 2026-06-28 par OTI ASPRES-THUIR

À voir aussi à Thuir (Pyrénées-Orientales)