MARCHÉ DES CRÉATEURS ANTIQUAIRES ARTISANS D’ART BROCANTEURS COLLECTIONNEURS Thuir
dimanche 5 juillet 2026 · Thuir
Informations pratiques
Thuir
MARCHÉ DES CRÉATEURS ANTIQUAIRES ARTISANS D’ART BROCANTEURS COLLECTIONNEURS
Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:30:00
fin : 2026-07-26 14:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Comme chaque dimanche, venez retrouver notre marché
De plus en plus d’exposants sur notre magnifique place Péri
On vous attend nombreux, pour donner de la force à cet évènement !
Cafés Viennoiseries Tapas Apéros Sodas Salades Sandwich…
.
Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 65 96 87 10 perifeerie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Just like every Sunday, come check out our market
More and more vendors are setting up on our beautiful Place Péri
We hope to see many of you there to help make this event a success!
Coffee Pastries Tapas Aperitifs Soft drinks Salads Sandwiches…
L’événement MARCHÉ DES CRÉATEURS ANTIQUAIRES ARTISANS D’ART BROCANTEURS COLLECTIONNEURS Thuir a été mis à jour le 2026-06-28 par OTI ASPRES-THUIR
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