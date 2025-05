CAVES BYRRH ESCAPE GAME – Thuir, 13 mai 2025 18:30, Thuir.

CAVES BYRRH ESCAPE GAME 2, boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-05-13 18:30:00

Découvrez le Escape Game numérique aux caves Byrrh!

Nous avons besoin de vous pour sauver les caves. Serez-vous à la hauteur?

A partir de 14 ans. Jeu en équipe minimum de 3 personnes, maximum 5.

Informations et réservations (obligatoire) Session à 18h30.

2, boulevard Violet

Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 45 86

English :

Discover the digital Escape Game at the Byrrh cellars!

We need your help to save the cellars. Are you up to the challenge?

For ages 14 and up. Team game: minimum 3 people, maximum 5.

Information and reservations (mandatory) Session at 6:30pm.

German :

Entdecken Sie das digitale Escape Game in den Byrrh-Kellereien!

Wir brauchen Ihre Hilfe, um die Weinkeller zu retten. Werden Sie es schaffen?

Ab 14 Jahren. Teamspiel: mindestens 3 Personen, maximal 5.

Informationen und Reservierungen (erforderlich) Sitzung um 18:30 Uhr.

Italiano :

Scoprite il gioco di fuga digitale nelle cantine Byrrh!

Abbiamo bisogno del vostro aiuto per salvare le cantine. Sarete all’altezza della sfida?

A partire dai 14 anni. Gioco di squadra: minimo 3 persone, massimo 5.

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): Sessione alle 18.30.

Espanol :

¡Descubre el Juego de Escape digital en las bodegas Byrrh!

Necesitamos tu ayuda para salvar las bodegas. ¿Estarás a la altura del desafío?

A partir de 14 años. Juego en equipo: mínimo 3 personas, máximo 5.

Información y reserva (obligatorias) Sesión a las 18.30 h.

