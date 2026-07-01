Visite libre des Caves Byrrh, Les caves Byrrh, Thuir
samedi 19 septembre 2026 · Les caves Byrrh · Thuir
Informations pratiques
Visite libre des Caves Byrrh 19 et 20 septembre Les caves Byrrh Pyrénées-Orientales
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Les Caves Byrrh vous accueillent une nouvelle fois en visite libre et gratuite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Animations, expositions photos et autres découvertes rythmeront ce beau programme.
Les caves Byrrh 2 Boulevard Violet, 66300 Thuir, France Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468534586 https://www.caves-byrrh.fr/articles-3/3-35-visite-sons-lumieres/
Les Caves Byrrh vous accueillent une nouvelle fois en visite libre et gratuite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
©OTI ASPRES THUIR
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