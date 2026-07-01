Visite libre des Caves Byrrh, Les caves Byrrh, Thuir

Informations pratiques

Visite libre des Caves Byrrh 19 et 20 septembre Les caves Byrrh Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les Caves Byrrh vous accueillent une nouvelle fois en visite libre et gratuite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Animations, expositions photos et autres découvertes rythmeront ce beau programme.

Les caves Byrrh 2 Boulevard Violet, 66300 Thuir, France Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468534586 https://www.caves-byrrh.fr/articles-3/3-35-visite-sons-lumieres/

Les Caves Byrrh vous accueillent une nouvelle fois en visite libre et gratuite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

©OTI ASPRES THUIR