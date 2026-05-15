Festival Jeux de sociétés Cadillac-sur-Garonne
Festival Jeux de sociétés Cadillac-sur-Garonne vendredi 19 juin 2026.
Cadillac-sur-Garonne
Festival Jeux de sociétés
21 Rue du Gén de Gaulle Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-19
Le week-end des 19 et 20 Juin 2026, Cadillac-sur-Garonne accueillera un festival de jeux de société ouvert à tous et placé sous le signe de la convivialité et du partage. Petits et grands pourront découvrir, tester et redécouvrir une grande variété de jeux, allant des classiques aux nouveautés, dans une ambiance ludique et familiale.
Buvette sur place. .
21 Rue du Gén de Gaulle Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 02 10
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English : Festival Jeux de sociétés
L’événement Festival Jeux de sociétés Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-15 par La Gironde du Sud
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