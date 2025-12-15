FESTIVAL JEUX ET CIE Centre des Congrès Épinal

FESTIVAL JEUX ET CIE

Début : Samedi 2026-03-13 10:00:00

Fin : 2026-03-15 18:00:00

Le Festival Jeux et Cie d’Épinal est de retour les 13, 14 et 15 mars 2026 au Centre des congrès d’Épinal. Pendant tout un week-end, les jeux de société les plus divers et variés sont à l’honneur !

Venez découvrir toute la richesse et la diversité des jeux de société lors d’un salon ouvert à tous des jeux classiques aux jeux récents, pour les petits et pour les grands, du débutant au joueur passionné !

Plusieurs espaces de jeux sont installés dans le Centre des congrès d’Épinal à l’occasion de cet événement jeux d’adresse, jeux de cartes à collectionner, jeux de figurines, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux classiques, jeux du monde et jeux anciens, espace enfants…

L’accès est gratuit pour les petits comme pour les grands et vous pourrez participer à des initiations, des animations variées, des tournois, des escape games. Une boutique de jeux d’occasion ainsi que plusieurs boutiques de jeux neufs vous permettront de repartir avec vos coups de cœur du festival.

Horaires d’ouverture:

Vendredi après midi (de 13h30 à 18h) est réservé aux groupes et aux scolaires.

Vous pourrez aussi profiter de deux grandes soirées OFF les vendredi et samedi jusqu’à 3h du matin pour jouer à vos jeux préférés!Tout public

Centre des Congrès 7 Avenue de Saint Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 32 41 04 11

English :

The Festival Jeux et Cie d’Épinal is back on March 13, 14 and 15, 2026 at the Épinal Convention Center. For a whole weekend, a wide variety of board games will be on show!

Come and discover the wealth and diversity of board games at a show open to all: from classic games to the latest releases, for young and old, from beginners to enthusiasts!

Several game areas will be set up in the Épinal Convention Center for this event: games of skill, collectible card games, miniature games, role-playing games, board games, classic games, world and vintage games, children’s area?

Access is free for young and old alike, and you’ll be able to take part in initiations, various activities, tournaments and escape games. A second-hand games store and several stores selling new games will enable you to take home your festival favorites.

Opening hours:

Friday afternoons (1:30pm to 6pm) are reserved for groups and schools.

You can also enjoy two great OFF evenings on Friday and Saturday until 3 a.m. to play your favorite games!

