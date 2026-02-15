Festival JS Bach Le voyage à Venise Prieuré de Manthes Manthes

Festival JS Bach Le voyage à Venise

Prieuré de Manthes Montée de l’Eglise Manthes Drôme

Début : 2026-07-26 18:30:00

fin : 2026-07-26

2026-07-26

Musiques de Vivaldi, Marcello, Piccinini autour de Rousseau et Casanova.

Trio Concordances Noémie Lenhof (viole de gambe), Martin Wahlberg (violoncelle), Erik Hosoien (guitare).

Prieuré de Manthes Montée de l’Eglise Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33

English :

Music by Vivaldi, Marcello, Piccinini around Rousseau and Casanova.

Trio Concordances: Noémie Lenhof (viola da gamba), Martin Wahlberg (cello), Erik Hosoien (guitar).

