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Soirée crêpes et concert Camping Les Avenières Manthes

Soirée crêpes et concert Camping Les Avenières Manthes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Camping Les Avenières

Adresse : 1015 route de moras

Ville : 26210 Manthes

Département : Drôme

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Manthes

Soirée crêpes et concert

Camping Les Avenières 1015 route de moras Manthes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Envie d’un moment gourmand et convivial ? Rejoignez-nous pour une soirée crêpes pleine de bonne humeur, avec de la musique live !
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Camping Les Avenières 1015 route de moras Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   campinglesavenieres26@gmail.com

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English :

Looking for a convivial, gourmet evening? Join us for a fun-filled pancake party, with live music!

L’événement Soirée crêpes et concert Manthes a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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