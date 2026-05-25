Soirée crêpes et concert Camping Les Avenières Manthes
Soirée crêpes et concert Camping Les Avenières Manthes vendredi 26 juin 2026.
Manthes
Soirée crêpes et concert
Camping Les Avenières 1015 route de moras Manthes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Envie d’un moment gourmand et convivial ? Rejoignez-nous pour une soirée crêpes pleine de bonne humeur, avec de la musique live !
.
Camping Les Avenières 1015 route de moras Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes campinglesavenieres26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking for a convivial, gourmet evening? Join us for a fun-filled pancake party, with live music!
L’événement Soirée crêpes et concert Manthes a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Manthes (Drôme)
- Festival JS Bach Le voyage à Venise Prieuré de Manthes Manthes 26 juillet 2026