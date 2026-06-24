UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tuchan

FESTIVAL LA CHANSON FRANÇAISE AU FIL DU VERDOUBLE CONCERT SWING Tuchan

mardi 21 juillet 2026 · Tuchan

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
place de la République
Ville
11350 Tuchan
Département
Aude
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Tuchan

FESTIVAL LA CHANSON FRANÇAISE AU FIL DU VERDOUBLE CONCERT SWING

place de la République Tuchan Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Dans le cadre de la 2ème édition de la chanson Française au fil du Verdouble,
Cette année, passez la soirée avec Les ZBROUFS SWING à Tuchan.
Hélène Nougaro et trois villages traversés par la rivière du Verdouble organisent au cœur de l’été un hommage à la chanson française.
  .

place de la République Tuchan 11350 Aude Occitanie +33 6 11 61 35 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 2nd edition of “Chanson Française au fil du Verdouble,”
This year, spend the evening with “Les ZBROUFS SWING” in Tuchan.
Hélène Nougaro and three villages along the Verdouble River are organizing a tribute to French song in the heart of summer.

L’événement FESTIVAL LA CHANSON FRANÇAISE AU FIL DU VERDOUBLE CONCERT SWING Tuchan a été mis à jour le 2026-06-24 par

À voir aussi à Tuchan (Aude)