FESTIVAL LA CHANSON FRANÇAISE AU FIL DU VERDOUBLE CONCERT SWING Tuchan
mardi 21 juillet 2026 · Tuchan
Informations pratiques
Tuchan
FESTIVAL LA CHANSON FRANÇAISE AU FIL DU VERDOUBLE CONCERT SWING
place de la République Tuchan Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Dans le cadre de la 2ème édition de la chanson Française au fil du Verdouble,
Cette année, passez la soirée avec Les ZBROUFS SWING à Tuchan.
Hélène Nougaro et trois villages traversés par la rivière du Verdouble organisent au cœur de l’été un hommage à la chanson française.
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place de la République Tuchan 11350 Aude Occitanie +33 6 11 61 35 97
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English :
As part of the 2nd edition of “Chanson Française au fil du Verdouble,”
This year, spend the evening with “Les ZBROUFS SWING” in Tuchan.
Hélène Nougaro and three villages along the Verdouble River are organizing a tribute to French song in the heart of summer.
L’événement FESTIVAL LA CHANSON FRANÇAISE AU FIL DU VERDOUBLE CONCERT SWING Tuchan a été mis à jour le 2026-06-24 par
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