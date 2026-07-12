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Festival La Grande Balade LA R’BRISE DE LA PASTILLE Villebon

dimanche 6 septembre 2026 · Villebon

Festival La Grande Balade LA R’BRISE DE LA PASTILLE Villebon

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Ville
28190 Villebon
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Villebon

Festival La Grande Balade LA R’BRISE DE LA PASTILLE

Villebon Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 16:30:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Festival La Grande Balade LA R’BRISE DE LA PASTILLE
Accompagné par un musicien aux pieds sur terre, un clown tendre et rock’n roll s’envoie en l’air pour prendre de la hauteur.
Son histoire veut se nourrir de clochers, d’arbres, de rivières. De places et de rues. D’habitants et de ce qu’ils racontent. Faire en sorte que le regard et l’esprit du spectateur puissent vagabonder au-delà de la scène et de ce qu’il s’y passe. Qu’il prenne le temps de regarder loin ou de contempler les détails autour de lui. Et puis enfin se laisser surprendre par ce clown apparaissant là où on s’y attend le moins !
Par Galapiat Cirque .   .

Villebon 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

La Grande Balade Festival: LA R’BRISE DE LA PASTILLE

L’événement Festival La Grande Balade LA R’BRISE DE LA PASTILLE Villebon a été mis à jour le 2026-07-12 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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