Festival La Grande Balade LA R’BRISE DE LA PASTILLE Villebon
dimanche 6 septembre 2026 · Villebon
Informations pratiques
Villebon
Festival La Grande Balade LA R’BRISE DE LA PASTILLE
Villebon Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 16:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Festival La Grande Balade LA R’BRISE DE LA PASTILLE
Accompagné par un musicien aux pieds sur terre, un clown tendre et rock’n roll s’envoie en l’air pour prendre de la hauteur.
Son histoire veut se nourrir de clochers, d’arbres, de rivières. De places et de rues. D’habitants et de ce qu’ils racontent. Faire en sorte que le regard et l’esprit du spectateur puissent vagabonder au-delà de la scène et de ce qu’il s’y passe. Qu’il prenne le temps de regarder loin ou de contempler les détails autour de lui. Et puis enfin se laisser surprendre par ce clown apparaissant là où on s’y attend le moins !
Par Galapiat Cirque . .
Villebon 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
La Grande Balade Festival: LA R’BRISE DE LA PASTILLE
L’événement Festival La Grande Balade LA R’BRISE DE LA PASTILLE Villebon a été mis à jour le 2026-07-12 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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