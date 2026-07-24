Le bal de la Reine Villebon
samedi 29 août 2026 · Villebon
Informations pratiques
Villebon
Le bal de la Reine
Villebon Eure-et-Loir
Tarif : 90 – 90 – EUR
90
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le bal de la Reine
Samedi 29 Aout dès 19h00, venez profiter au Bal de la Reine !
Cocktail dinatoire suivi d’une soirée animée par un DJ Costume d’époque obligatoire. Serez-vous le diamant de la Reine ? Nombre de places limité en cas de mauvais temps, la capacité d’accueil pourra être réduite afin de garantir le confort de tous. Si cette mesure devait être mise en place, les billets concernés seraient intégralement remboursés par les organisateurs.
Un évènement Bridgerton
Réservation obligatoire 90 .
Villebon 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 35 63
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English :
The Queen’s Ball
L’événement Le bal de la Reine Villebon a été mis à jour le 2026-07-24 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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