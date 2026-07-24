Informations pratiques

Villebon

Le bal de la Reine

Villebon Eure-et-Loir

Tarif : 90 – 90 – EUR

90

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le bal de la Reine

Samedi 29 Aout dès 19h00, venez profiter au Bal de la Reine !

Cocktail dinatoire suivi d’une soirée animée par un DJ Costume d’époque obligatoire. Serez-vous le diamant de la Reine ? Nombre de places limité en cas de mauvais temps, la capacité d’accueil pourra être réduite afin de garantir le confort de tous. Si cette mesure devait être mise en place, les billets concernés seraient intégralement remboursés par les organisateurs.

Un évènement Bridgerton

Réservation obligatoire 90 .

Villebon 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 35 63

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English :

The Queen’s Ball

L’événement Le bal de la Reine Villebon a été mis à jour le 2026-07-24 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE