Informations pratiques

Villebon

Festival La Grande Balade SOLSTICE

Villebon Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 15:45:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Festival La Grande Balade SOLSTICE

Solstice est un spectacle autour de l’unisson, du décalage et du contrepoint. À travers cette pièce, les mouvements des corps répondent à l’élan des roues et tracent avec force et délicatesse un univers hypnotique où les sensations de poids et d’élévation s’entremêlent. Il y a ces deux hommes, un amour fraternel, doux et puissant. Il y a ces 2 roues, fidèles complices du déséquilibre. Ensemble, ils forment un ballet de courbes et de contre-courbes. Solstice dessine ce croisement presque improbable de deux astres en mouvement, comme le point de rencontre de l’archet et du violoncelle, sur une musique composée et interprétée sur scène par Guillaume Bongiraud.

Par la Compagnie Contrepoint . .

Villebon 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

La Grande Balade Festival: SOLSTICE

L’événement Festival La Grande Balade SOLSTICE Villebon a été mis à jour le 2026-07-12 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE