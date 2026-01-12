Festival La Nuit Des Étoiles Le Folgoët

Festival La Nuit Des Étoiles

30 route de Brest Le Folgoët Finistère

Début : 2026-08-14 15:00:00

fin : 2026-08-16 01:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Le Festival La Nuit Des Étoiles revient au Folgoët pour une 8ème édition inédite, du 14 au 16 août 2026. Fidèle à son ADN, le festival promet une expérience musicale unique dans une ambiance familiale, festive et bienveillante, réunissant festivaliers, artistes, bénévoles, et partenaires autour de moments de partage et de convivialité sous les étoiles. .

30 route de Brest Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 6 45 07 69 48

English : Festival La Nuit Des Étoiles

