Festival La Semaine Acadienne dédicace vente du livre Normandie Nouvelle France Square des Canadiens Saint-Aubin-sur-Mer

Saint-Aubin-sur-Mer

Festival La Semaine Acadienne dédicace vente du livre Normandie Nouvelle France

Square des Canadiens Maison de l’Acadie Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-08-14

21e édition de La semaine acadienne : dans le cadre de la journée thématique La vie au 18e siècle sur-mer, dédicace vente du livre Normandie Nouvelle-France qui vient d’être publié chez In Octavo Editions

21e édition de La semaine acadienne : dans le cadre de la journée thématique La vie au 18e siècle sur-mer, dédicace vente du livre Normandie Nouvelle-France qui vient d’être publié chez In Octavo Editions

Cet ouvrage, réalisé par plus d’une vingtaine d’autrices et d’auteurs de la Société des Écrivains Normands, est le témoignage de leur attachement profond au Canada et plus particulièrement au Québec, attachement nourri par les rêves de conquête des rois de France, il y a bien longtemps. Les liens établis par les marins, les colons, les coureurs des bois et les missionnaires issus de nos contrées normandes, ont perduré dans les consciences, et se sont renouvelés grâce à des facteurs historiques, religieux et culturels que nos écrivain(e)s n’ont demandé qu’à exploiter. Vous trouverez ici, exprimés par l’essai, le récit, la fiction et la poésie, des rêves de liberté, d’amour, d’entraide, de vie sauvage, de nature et de forêt, et de nombreux exemples de destins singuliers en marge de l’américanisation. .

Square des Canadiens Maison de l’Acadie Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 2 31 97 30 41 infos@semaineacadienne.net

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English : Festival La Semaine Acadienne dédicace vente du livre Normandie Nouvelle France

21st edition of Acadian Week : as part of the Life in the 18th Century theme day in Sur-Mer, a book signing and sale of Normandy and New France , which has just been published by In Octavo Editions

L’événement Festival La Semaine Acadienne dédicace vente du livre Normandie Nouvelle France Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité