Festival La Semaine Acadienne Parade 18e siècle Saint-Aubin-sur-Mer
Festival La Semaine Acadienne Parade 18e siècle Saint-Aubin-sur-Mer vendredi 14 août 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Festival La Semaine Acadienne Parade 18e siècle
Digue Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Dans cadre de la journée thématique La vie au 18e siècle , grande parade 18e siècle avec la participation des Fifres et tambours d’Aunis Saintonge sur la digue de Saint-Aubin-sur-mer entre la place du Général de Gaulle et le square des Canadiens
Dans cadre de la journée thématique La vie au 18e siècle , grande parade 18e siècle avec la participation des Fifres et tambours d’Aunis Saintonge sur la digue de Saint-Aubin-sur-mer entre la place du Général de Gaulle et le square des Canadiens .
Digue Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 2 31 97 30 41 infos@semaineacadienne.net
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English : Festival La Semaine Acadienne Parade 18e siècle
As part of the theme day Life in the 18th Century , a grand 18th-century parade featuring the Fifres et tambours d’Aunis Saintonge on the seafront promenade at Saint-Aubin-sur-Mer between Place du Général de Gaulle and Square des Canadiens
L’événement Festival La Semaine Acadienne Parade 18e siècle Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité
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