Saint-Nazaire-d’Aude

FESTIVAL LA TEMPORA NUEVOS RIOS

75 Rue de la Tannerie Saint-Nazaire-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

A partir de 19 h, DJ set warm up par LePerco.

LePerco, puise dans la littérature et son environnement l’inspiration pour donner du relief à ses sets musicaux. Inspiré par une culture club connectée à la sono mondiale il accorde ses platines aux rythmes du dancefloor. Boulégance assurée.

A 21h30 Los Nuevos

Fruit de la rencontre entre les Colombiens de Canalòn de Timbiqui et des Toulousains Reco Reco, Nuevos Rios nous offre une plongée ébouriffante dans les traditions afro descendantes du Pacifique colombien mélangées aux sonorités électroniques et amplifiées. Un cocktail unique et dansant où se mêlent la chaleur des tropiques et l’énergie des dancefloors européens.

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75 Rue de la Tannerie Saint-Nazaire-d’Aude 11120 Aude Occitanie

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English :

From 7pm, warm-up DJ set by LePerco.

LePerco draws inspiration for his musical sets from literature and his surroundings. Inspired by a club culture connected to global sound, he tunes his turntables to the rhythms of the dancefloor. Elegance guaranteed.

9:30pm: Los Nuevos

Nuevos Rios, the brainchild of Colombian band Canalòn de Timbiqui and Reco Reco from Toulouse, offers a breathtaking plunge into the Afro-descendant traditions of the Colombian Pacific, blended with electronic and amplified sounds. A unique, danceable cocktail combining the warmth of the tropics and the energy of European dancefloors.

L’événement FESTIVAL LA TEMPORA NUEVOS RIOS Saint-Nazaire-d’Aude a été mis à jour le 2026-06-08 par