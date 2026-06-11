Saint-Nazaire-d’Aude

FESTIVAL LA TEMPORA À BICYCLETTE

75 Rue de la Tannerie Saint-Nazaire-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:00:00

fin : 2026-08-06 11:30:00

Date(s) :

2026-08-06

9h-11h30 A Bicyclette !

Enfourchez votre vélo et partez pour une balade immersive entre Saint Nazaire et le Somail.

Au fil des chemins, laissez vous guider à travers notre patrimoine local, l’agriculture du territoire et les fascinantes histoires liées à l’eau qui façonnent les paysages environnants. Une escapade conviviale à deux roues, ponctuée d’échanges, de découvertes… et d’une dégustation de produits locaux pour savourer pleinement le territoire.

Terrain plat, 10 km Dès 8 ans Vélo non fourni (location possible à Saint Nazaire auprès de Bigup Cycling).

Réservation obligatoire par sms 06 22 58 13 87 Par l’association Lutins des Mers. Circuit encadré par les randonneurs Saint Nazairois.

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75 Rue de la Tannerie Saint-Nazaire-d’Aude 11120 Aude Occitanie +33 6 22 58 13 87

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English :

9:00 AM–11:30 AM: Let’s Go for a Bike Ride!

Hop on your bike and set off on an immersive ride between Saint-Nazaire and Le Somail.

As you ride along the paths, let us guide you through our local heritage, the region’s agriculture, and the fascinating stories connected to the water that shape the surrounding landscapes. A friendly two-wheeled getaway, filled with conversation, discoveries… and a tasting of local products to fully savor the region.

Flat terrain, 10 km. Ages 8 and up—Bikes not provided (rental available in Saint-Nazaire at Bigup Cycling).

Reservations required via text message: 06 22 58 13 87 Through the Lutins des Mers association. Tour led by Saint Nazaire cyclists.

L’événement FESTIVAL LA TEMPORA À BICYCLETTE Saint-Nazaire-d’Aude a été mis à jour le 2026-06-11 par