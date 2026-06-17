Saint-Nazaire-d’Aude

FESTIVAL CONVIVENCIA LE SOMAIL

Saint-Nazaire-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Scène flottante

20h FRAMBOYAN

Né de la rencontre entre le musicien mexicain Irepan Mejía et la française Charotte Espieussas, le duo s’est réuni autour du même amour pour les musiques populaires et traditionnelles, le Mexique et les répertoires afro-latins. Ensemble, ils tissent un dialogue vibrant entre leurs cultures, porté par une complicité artistique intense.

Entre voix puissantes, cordes et percussions, leur musique déploie une énergie brute et sensible, où se mêlent son jarocho, musiques occitanes et influences du monde. Les timbres s’entrelacent, les rythmes s’ancrent, et l’ensemble donne naissance à une transe à la fois festive et profondément habitée.

21h30 POPLITÊ

La musique de Poplitê est fortement imprégnée du coco (prononcer côcou ) déployant une multiplicité de styles rythmiques et chantés variant selon les lieux, les communautés, les familles, les individualités. Son essence originelle l’expressivité et l’effervescence populaire, le lien communautaire, les odes aux paysages, à la faune et à la flore…

De quoi également se relier entre nous, musiciennes, influencées par les grandes coquistas telle Dona Selma et tant d’autres femmes puissantes, rassembleuses, passeuses. C’est à partir de cette force accueillante et propagée que Poplitê redécouvre ses propres lieux, ses traditions musicales, ses voix et ses moments.

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Saint-Nazaire-d’Aude 11120 Aude Occitanie

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English :

Floating Stage:

8:00 p.m.: FRAMBOYAN

Born from the collaboration between Mexican musician Irepan Mej%EDa and French artist Charotte Espieussas, the duo came together through a shared love of folk and traditional music, Mexico, and Afro-Latin repertoires. Together, they weave a vibrant dialogue between their cultures, driven by an intense artistic chemistry.

With powerful vocals, strings, and percussion, their music unleashes a raw yet sensitive energy, blending jarocho, Occitan music, and world music influences. The timbres intertwine, the rhythms take root, and the whole gives rise to a trance that is both festive and deeply rooted.

9:30 p.m.: POPLIT%CA

Poplit%EA’s music is deeply imbued with “coco” (pronounced “c%F4cou”), showcasing a multitude of rhythmic and vocal styles that vary by location, community, families, and individuals. Its original essence: expressiveness and popular exuberance, community bonds, and odes to landscapes, %E0 wildlife, and %E0 flora?

This also serves to connect us, as musicians, influenced by the great “coquistas” such as Dona Selma and so many other powerful, unifying, and inspiring women. It is through this welcoming and far-reaching strength that Poplit%EA rediscovers its own places, musical traditions, voices, and moments.

L’événement FESTIVAL CONVIVENCIA LE SOMAIL Saint-Nazaire-d’Aude a été mis à jour le 2026-06-17 par