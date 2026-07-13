Informations pratiques

Condé-sur-Vire

Festival « La Virée des mÔmes » > « Splash »

Troisgots La Chapelle-sur-Vire Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :

2026-07-29

L’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo vous donne rendez-vous le 29 juillet prochain sur l’aire de loisirs de la Chapelle-sur-Vire pour participer à notre festival pour les enfants « La Virée des mÔmes » !

Au programme de cet après-midi

> De 15h à 16h spectacle « Splash ».

Avec Splash, Jam.Shenanigans souhaite partager son amour pour le cirque absurde et comique avec un public plus large.



Splash emmène le public dans un voyage d’évasion vers un monde onirique absurde, loin de la réalité quotidienne, où une piscine remplie de 25 000 balles occupe le devant de la scène et où les sports nautiques et les « bombes » donnent le coup d’envoi d’un festival de jonglage.

À votre disposition :

– Pour les grosses chaleurs des fontaines à eau, de quoi remplir vos gobelets ou vos gourdes.

– Pour les petites faims (de 15h à 18h) Food-trucks avec goûters à petit prix.

– Jeux en bois, manège à vélo et balade à poneys.

Sans réservation Enfants accompagnés. .

Troisgots La Chapelle-sur-Vire Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 14 29 00 17

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English : Festival « La Virée des mÔmes » > « Splash »

L’événement Festival « La Virée des mÔmes » > « Splash » Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Saint-Lô