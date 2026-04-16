Festival L’Araignée 2026 Toutry
Festival L’Araignée 2026 Toutry lundi 3 août 2026.
Toutry
Festival L’Araignée 2026
Toutry Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-03
L’Araignée est un festival autour des identités et cultures LGBT+ et féministe qui revient tous les ans à Toutry pour vous proposer des projections de films, des spectacles et un marché de créateurs et créatrices ouvert à toustes ! Venez découvrir la sixième édition entre le 3 et le 9 août 2026 à Toutry (21460) en Bourgogne. Pour plus d’informations, suivez-nous sur instagram @laraignee_festival .
Toutry 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté laraignee.Festival@gmail.com
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English : Festival L’Araignée 2026
L’événement Festival L’Araignée 2026 Toutry a été mis à jour le 2026-04-14 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)