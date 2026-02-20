Festival l’art scène Rouen
Festival l'art scène Rouen samedi 6 juin 2026.
Festival l’art scène
Rue Saint-Gilles Rouen Seine-Maritime
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07
2026-06-06
Rendez-vous pour la 2ème édition !
De nouveaux arts seront à l’honneur le cinéma court-métrage, le dessin, l’illustration, le théâtre d’improvisation, les arts plastiques avec également des œuvres monumentales et des surprises.
Des artistes venus des quatre coins de la France seront présents pour partager leur passion et &changer avec les visiteurs.
Concerts, théâtre, peinture, sculpture, photographie, street art, danse, … 120 artistes ! .
Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
