Festival l’art scène

Rue Saint-Gilles Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous pour la 2ème édition !

De nouveaux arts seront à l’honneur le cinéma court-métrage, le dessin, l’illustration, le théâtre d’improvisation, les arts plastiques avec également des œuvres monumentales et des surprises.

Des artistes venus des quatre coins de la France seront présents pour partager leur passion et &changer avec les visiteurs.

Concerts, théâtre, peinture, sculpture, photographie, street art, danse, … 120 artistes ! .

Rue Saint-Gilles Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival l’art scène

L’événement Festival l’art scène Rouen a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme Rouen tourisme