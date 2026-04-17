Festival Latino Cubano 4ème Edition Montée Du Puech Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Festival Latino Cubano 4ème Edition

Du vendredi 10 au dimanche 12 juillet 2026 de 17h30 à 0h. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:30:00

fin : 2026-07-12 00:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Préparez votre chapeau de paille et votre crème solaire, vous embarquez vers une destination ensoleillée l’Amérique latine !

La 5ème édition du Festival Latino Cubano vous plonge de nouveau dans une ambiance festive Cuba, Pérou, Mexique, Colombie, Argentine, Equateur… durant trois jours, le public découvre toutes les spécialités de ces pays. Entre gastronomie, danses, concerts, traditions, l’association Latino Mouv Fit N’Danse vous invite à vivre un festival 100% latino !



Renseignements au 06 89 47 29 45 latinomouv@gmail.com



Toute la programmation à venir sur Festival Latino Cubano .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 47 29 45 latinomouv@gmail.com

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English :

Pack your straw hat and sun cream, and set sail for a sunny destination: Latin America!

L’événement Festival Latino Cubano 4ème Edition Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence