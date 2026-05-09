Festival Le Bruit des Printemps Place du village Gymnase Bibliothèque Montlieu-la-Garde

Montlieu-la-Garde

Festival Le Bruit des Printemps

Place du village Gymnase Bibliothèque Place du Général de Gaulle Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:30:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Le Bruit des printemps c’est deux jours de fête et de culture, de débats et d’humour autour d’une programmation artistique pluridisciplinaire. Spectacles, concerts, rencontres et exposition un week-end riche en découverte pour tous les âges !

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Place du village Gymnase Bibliothèque Place du Général de Gaulle Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lebruitdesprintemps.festival@gmail.com

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English :

Le Bruit des printemps is two days of festivities and culture, debates and humor around a multidisciplinary artistic program. Shows, concerts, meetings and exhibitions: a weekend rich in discovery for all ages!

L’événement Festival Le Bruit des Printemps Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-05-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge