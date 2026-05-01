Fête foraine et feu d’artifice avenue de la République Montlieu-la-Garde
Fête foraine et feu d’artifice avenue de la République Montlieu-la-Garde vendredi 29 mai 2026.
Montlieu-la-Garde
Fête foraine et feu d’artifice
avenue de la République Place de la victoire Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Tout le week end, manèges, buvette, restauration, confiseries…
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avenue de la République Place de la victoire Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 64 96 49
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English :
All weekend long, rides, refreshments, food, sweets…
L’événement Fête foraine et feu d’artifice Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-05-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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