Fête foraine et feu d’artifice avenue de la République Montlieu-la-Garde

Montlieu-la-Garde

Fête foraine et feu d’artifice

avenue de la République Place de la victoire Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Tout le week end, manèges, buvette, restauration, confiseries…

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avenue de la République Place de la victoire Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 64 96 49

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English :

All weekend long, rides, refreshments, food, sweets…

L’événement Fête foraine et feu d’artifice Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-05-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge