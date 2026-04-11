Vide grenier Montlieu-la-Garde
Vide grenier Montlieu-la-Garde samedi 30 mai 2026.
Montlieu-la-Garde
Vide grenier
Le bourg Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR
ml
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 06:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Vide grenier à Montlieu-la-garde avec exposants de 6h à 18h et visiteurs à partir de 8h. Une fête foraine, une buvette et de la restauration sur place sont prévues.
.
Le bourg Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 04 62 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage sale in Montlieu-la-garde with exhibitors from 6 am to 6 pm and visitors from 8 am. A funfair, refreshment bar and on-site catering are planned.
L’événement Vide grenier Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-04-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Montlieu-la-Garde (Charente-Maritime)
- Sortie nature faune et flore du printemps tout vent Montlieu-la-Garde 19 avril 2026
- Maison de la forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime 1 mai 2026
- Circuit pédestre N°17b « La forêt » Montlieu-la-Garde Charente-Maritime 1 mai 2026
- Sentier de découverte faune et flore Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime 1 mai 2026
- Circuit pédestre N°17a « Les Trois Fontaines » Montlieu-la-Garde Charente-Maritime 1 mai 2026