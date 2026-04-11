Montlieu-la-Garde

Vide grenier

Le bourg Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

ml

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 06:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Vide grenier à Montlieu-la-garde avec exposants de 6h à 18h et visiteurs à partir de 8h. Une fête foraine, une buvette et de la restauration sur place sont prévues.

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Le bourg Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 04 62 01

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English :

Garage sale in Montlieu-la-garde with exhibitors from 6 am to 6 pm and visitors from 8 am. A funfair, refreshment bar and on-site catering are planned.

L’événement Vide grenier Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-04-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge