Le secret des dinosaures Bibliothèque Municipale goulebenèze Montlieu-la-Garde

Montlieu-la-Garde

Le secret des dinosaures

Bibliothèque Municipale goulebenèze 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 15:00:00

Date(s) :

2026-05-13

atelier ludo-scientifique le secret des dinosaures

.

Bibliothèque Municipale goulebenèze 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 71 02 bibliotheque@montlieulagarde17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

edutainment workshop the secret of the dinosaurs

L’événement Le secret des dinosaures Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-04-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge