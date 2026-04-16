Le secret des dinosaures Bibliothèque Municipale goulebenèze Montlieu-la-Garde
Le secret des dinosaures Bibliothèque Municipale goulebenèze Montlieu-la-Garde mercredi 13 mai 2026.
Montlieu-la-Garde
Le secret des dinosaures
Bibliothèque Municipale goulebenèze 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 15:00:00
Date(s) :
2026-05-13
atelier ludo-scientifique le secret des dinosaures
.
Bibliothèque Municipale goulebenèze 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 71 02 bibliotheque@montlieulagarde17.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
edutainment workshop the secret of the dinosaurs
L’événement Le secret des dinosaures Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-04-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Montlieu-la-Garde (Charente-Maritime)
- Maison de la forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime 1 mai 2026
- Circuit pédestre N°17b « La forêt » Montlieu-la-Garde Charente-Maritime 1 mai 2026
- Sentier de découverte faune et flore Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime 1 mai 2026
- Circuit pédestre N°17a « Les Trois Fontaines » Montlieu-la-Garde Charente-Maritime 1 mai 2026
- Bain de forêt tout vent Montlieu-la-Garde 10 mai 2026