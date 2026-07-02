Informations pratiques

Hornoy-le-Bourg

Festival Le Chahut Vert

Hornoy-le-Bourg Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Le Chahut Vert, c’est le rendez vous festif et convivial de l’été. Dans un cadre champêtre, profitez d’un week-end riche en concerts, spectacle de rue et bonne humeur. Un lieu idéal pour partager un moment inoubliable en famille ou entre amis.

Le Chahut Vert, c’est le rendez vous festif et convivial de l’été. Dans un cadre champêtre, profitez d’un week-end riche en concerts, spectacle de rue et bonne humeur. Un lieu idéal pour partager un moment inoubliable en famille ou entre amis. .

Hornoy-le-Bourg 80640 Somme Hauts-de-France +33 3 22 90 19 65

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English :

Le Chahut Vert is the festive and friendly gathering of the %E9t%E9. In a rural setting, enjoy a weekend filled with concerts, street performances, and good cheer. It’s the perfect place to share an unforgettable experience with family or friends.

L’événement Festival Le Chahut Vert Hornoy-le-Bourg a été mis à jour le 2026-07-02 par CC2SO