Le Chahut Vert, Hornoy-le-Bourg, Hornoy-le-Bourg

Le Chahut Vert 22 et 23 août Hornoy-le-Bourg Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T00:00:00+02:00 – 2026-08-22T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-23T00:00:00+02:00 – 2026-08-23T23:59:00+02:00

Il y a des rendez-vous qu’on note tout de suite dans son agenda.

Le Chahut Vert revient les 22 & 23 août 2026 à Hornoy-le-Bourg… et ça promet déjà de faire du bruit.

Des arts de rue, du cirque, des concerts, des surprises, des moments à partager en famille ou entre amis…

Bref : deux jours pour chahuter joyeusement la fin de l’été

Hornoy-le-Bourg Hornoy-le-Bourg Hornoy-le-Bourg 80640 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lechahutvert.fr/ »}]

Des arts de rue, du cirque, des concerts, des surprises, des moments à partager en famille ou entre amis… Cirque Musique

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