Le Chahut Vert, Hornoy-le-Bourg, Hornoy-le-Bourg
Le Chahut Vert, Hornoy-le-Bourg, Hornoy-le-Bourg samedi 22 août 2026.
Le Chahut Vert 22 et 23 août Hornoy-le-Bourg Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T00:00:00+02:00 – 2026-08-22T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-23T00:00:00+02:00 – 2026-08-23T23:59:00+02:00
Il y a des rendez-vous qu’on note tout de suite dans son agenda.
Le Chahut Vert revient les 22 & 23 août 2026 à Hornoy-le-Bourg… et ça promet déjà de faire du bruit.
Des arts de rue, du cirque, des concerts, des surprises, des moments à partager en famille ou entre amis…
Bref : deux jours pour chahuter joyeusement la fin de l’été
Hornoy-le-Bourg Hornoy-le-Bourg Hornoy-le-Bourg 80640 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lechahutvert.fr/ »}]
Des arts de rue, du cirque, des concerts, des surprises, des moments à partager en famille ou entre amis… Cirque Musique
DR