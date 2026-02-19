Festival Le Gros Tonneau Stade municipal d’Artonne Artonne
Festival Le Gros Tonneau Stade municipal d’Artonne Artonne vendredi 1 mai 2026.
Festival Le Gros Tonneau
Stade municipal d’Artonne Route d’Aubiat Artonne Puy-de-Dôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif réduit
Billet 1 jour en prévente
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 16:00:00
fin : 2026-05-02 01:00:00
Date(s) :
2026-05-01
La cinquième cuvée anniversaire du Gros Tonneau se déroulera toujours sur deux jours à Artonne.
.
Stade municipal d’Artonne Route d’Aubiat Artonne 63460 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes canardzebre@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The fifth anniversary edition of the Gros Tonneau will take place over two days at Artonne.
L’événement Festival Le Gros Tonneau Artonne a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic