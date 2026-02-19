Festival Le Gros Tonneau Stade municipal d’Artonne Artonne

Festival Le Gros Tonneau

Stade municipal d’Artonne Route d’Aubiat Artonne Puy-de-Dôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-05-01 16:00:00

fin : 2026-05-02 01:00:00

2026-05-01

La cinquième cuvée anniversaire du Gros Tonneau se déroulera toujours sur deux jours à Artonne.

Stade municipal d’Artonne Route d’Aubiat Artonne 63460 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes canardzebre@hotmail.fr

The fifth anniversary edition of the Gros Tonneau will take place over two days at Artonne.

