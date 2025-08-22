Parcours dans le bourg d’Artonne Artonne Puy-de-Dôme
Parcours dans le bourg d’Artonne Artonne Puy-de-Dôme vendredi 1 mai 2026.
Parcours dans le bourg d’Artonne
Parcours dans le bourg d’Artonne 63460 Artonne Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Village originellement vigneron à l’atmosphère méridionale. Ce fut, comme vous le découvrirez au travers du circuit découverte multi-média, une importante ville gallo-romaine car située à un carrefour de voies antiques.
http://www.terravolcana.com/ +33 4 73 38 59 45
English : Artonne route
Originally a winegrowing village with a southern atmosphere. It was, as you will discover through the multi-media discovery circuit, an important Gallo-Roman town because it was situated at a crossroads of ancient roads.
Deutsch : Wege in Artonne
Ursprünglich ein Weinbauerndorf mit südlicher Atmosphäre. Es war, wie Sie auf der multimedialen Entdeckungstour entdecken werden, eine wichtige gallo-römische Stadt, da sie an einer Kreuzung antiker Straßen lag.
Italiano :
Originariamente un villaggio di viticoltori con un’atmosfera meridionale. Come scoprirete attraverso la visita multimediale, era un’importante città gallo-romana perché si trovava all’incrocio di antichi percorsi.
Español :
Originalmente un pueblo vinícola con un ambiente sureño. Fue, como descubrirá a través del recorrido de descubrimiento multimedia, una importante ciudad galo-romana porque estaba situada en una encrucijada de rutas antiguas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme