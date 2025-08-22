Parcours dans le bourg d’Artonne Artonne Puy-de-Dôme

Village originellement vigneron à l’atmosphère méridionale. Ce fut, comme vous le découvrirez au travers du circuit découverte multi-média, une importante ville gallo-romaine car située à un carrefour de voies antiques.

http://www.terravolcana.com/   +33 4 73 38 59 45

English : Artonne route

Originally a winegrowing village with a southern atmosphere. It was, as you will discover through the multi-media discovery circuit, an important Gallo-Roman town because it was situated at a crossroads of ancient roads.

Deutsch : Wege in Artonne

Ursprünglich ein Weinbauerndorf mit südlicher Atmosphäre. Es war, wie Sie auf der multimedialen Entdeckungstour entdecken werden, eine wichtige gallo-römische Stadt, da sie an einer Kreuzung antiker Straßen lag.

Italiano :

Originariamente un villaggio di viticoltori con un’atmosfera meridionale. Come scoprirete attraverso la visita multimediale, era un’importante città gallo-romana perché si trovava all’incrocio di antichi percorsi.

Español :

Originalmente un pueblo vinícola con un ambiente sureño. Fue, como descubrirá a través del recorrido de descubrimiento multimedia, una importante ciudad galo-romana porque estaba situada en una encrucijada de rutas antiguas.

