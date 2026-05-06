Festival Le Pied Orange Le Val-d’Ajol

Le Val-d’Ajol

Festival Le Pied Orange

9 rue du Devau Le Val-d’Ajol Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 12:00:00

fin : 2026-07-26 23:59:00

Date(s) :

2026-07-24

Festival Le Pied Orange 2026 7 ème édition

Rendez vous chez Narcisse au Val d’Ajol pour une immersion musicale dans la vallée de la joie

Pendant trois jours, vingt-trois artistes (sous réserve d’ajouts..) feront naître les rencontres, les styles éclectiques s’entrelaceront, les nationalités se mêleront, et nos sourires comme nos regards se retrouveront enfin.

VENDREDI

ACID ARAB (Dj Set) VAUDOU GAME SHANTEL (Live Band) THE SPITTERS KALKANOS LES BELLES PÊCHES INDIE ELECTRO HOUSE SESSION DU PIED ORANGE (By AKR) LE KARAOKÉ DU PIED ORANGE (Gwen & Pat Anim)

SAMEDI

CACHEMIRE DEMI PORTION JOHNNY MAFIA LOLOMIS PASS PARTOUT DU FORT BOYARD GOMAR JEAN PAUL DUB

LA RAP SESSION DU PIED ORANGE (By ZEZ) LE KARAOKÉ DU PIED ORANGE (Gwen & Pat Anim)

DIMANCHE

BOMBINO (Nouvel album) GUIZ (Tryo) NARVALO DILI ROCKERZ (Johnny Montreuil + Aälma Dili) SLOBODAN EXPERIMENT DAVID VINCENT LA GUINGUETTE DU PIED ORANGE (Avec Romain Dupuis) LA REGGAE SESSION DU PIED ORANGE By ZEZ

Ne pas oublier que l’entrée et les spectacles dans la rue sont gratuits.

Les spectacles payants sont les spectacles dans la salle de concert.

Vous pouvez donc venir profiter de la musique et de l’ambiance tranquillement autour d’un verre en terrasse.Tout public

.

9 rue du Devau Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 76 91 99 86

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English :

Festival Le Pied Orange 2026 ? 7th edition

Rendezvous at Narcisse’s in Val d’Ajol for a musical immersion in the valley of joy

For three days, twenty-three artists (subject to additions…) will bring together eclectic styles, nationalities and smiles.

FRIDAY

ACID ARAB (Dj Set) ? VAUDOU GAME ? SHANTEL (Live Band) ? THE SPITTERS ? KALKANOS ? LES BELLES PÊCHES ? INDIE ELECTRO HOUSE SESSION DU PIED ORANGE (By AKR) ? LE KARAOKÉ DU PIED ORANGE (Gwen & Pat Anim)

SATURDAY

CACHEMIRE ? DEMI PORTION ? JOHNNY MAFIA ? LOLOMIS ? FORT BOYARD PASS PARTOUT ? GOMAR ? JEAN PAUL DUB

LA RAP SESSION DU PIED ORANGE (By ZEZ) ? LE KARAOKÉ DU PIED ORANGE (Gwen & Pat Anim)

SUNDAY

BOMBINO (New album) ? GUIZ (Tryo) ? NARVALO DILI ROCKERZ (Johnny Montreuil + Aälma Dili) ? SLOBODAN EXPERIMENT ? DAVID VINCENT ? LA GUINGUETTE DU PIED ORANGE (With Romain Dupuis) ? LA REGGAE SESSION DU PIED ORANGE By ZEZ

Don’t forget that admission and street performances are free.

Paying shows are in the concert hall.

So come and enjoy the music and atmosphere over a drink on the terrace.

L’événement Festival Le Pied Orange Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-05-06 par OT REMIREMONT