La Grande Chasse aux Cailloux de l’Été Le Val-d’Ajol

Le Val-d’Ajol

La Grande Chasse aux Cailloux de l’Été

Place de l’hôtel de ville Le Val-d’Ajol Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

La Grande Chasse aux Cailloux de l’Été à Le Val-d’Ajol est enfin là !!!

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Invitez vos proches

On veut que ça se sache PARTOUT !!!

Préparez-vous…

Parce que cette édition 2026 va envoyer du lourd

Encore plus festive, encore plus surprenante, encore plus humaine

– Les pinceaux sont de sortie…

– Les idées prennent vie…

– La magie est déjà en marche !

Et surtout… pensez à apporter vos propres cailloux !

Plus il y aura de trésors à cacher, plus la chasse durera dans le temps… et plus la magie sera grande

Depuis toujours, cette chasse est un moment de partage, de famille, d’amitié et de bonne humeur…

Mais aujourd’hui, elle prend encore plus de sens

Elle est portée officiellement par l’Association Des Cailloux… Du Bonheur (de Patricia, Maéva, Raphaël et Francois), créée pour proposer des activités ludiques et faire de plusieurs événements une véritable action solidaire.

Et cette année… nous avons choisi de soutenir une cause qui nous tient à cœur

L’Association ERVA

Une association qui accompagne des personnes en situation de handicap en les aidant à concrétiser des projets essentiels à leur autonomie

Véhicule adapté

Aménagement du domicile

Soutien aux aidants

Accès aux activités handisport

Des projets concrets

Des besoins réels

Un impact direct dans la vie des familles

De belles surprises vous attendent sur place !

De nombreux lots seront à gagner tout au long de la journée, notamment quelques entrées gratuites pour différents parcs de loisirs

Grâce aux fameux cailloux gagnants… ouvrez l’œil

Un panier garni sera également à remporter

Une tombola avec tirage de petites boules vous sera proposée sur le stand

De quoi tenter votre chance tout en vous faisant plaisir…

Et surtout, participer à une belle action solidaire

Chaque participation contribuera à soutenir l’Association ERVA et à accompagner l’Association Des Cailloux du Bonheur dans son fonctionnement.

Alors venez jouer, tenter votre chance… et faire une bonne action en même temps !

Pour ne rien manquer, rejoignez le groupe Des Cailloux… Du Bonheur (DCDB) !

Vous y découvrirez au fil des jours

– Les sponsors qui nous soutiennent

– Les coulisses de l’organisation

– Le déroulement de la journée

– Des surprises… et peut-être quelques indices

Événement accessible à tous

Parce que cette journée est faite pour rassembler, sans exception

Un immense merci à nos premiers soutiens, la Mjc Du Val d’Ajol et la Commune de Le Val d’Ajol , pour leur confiance et leur soutien précieux dans cette belle aventure.

On vous attend nombreux…

Avec vos sourires, votre énergie, votre cœur et vos cailloux !Tout public

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Place de l’hôtel de ville Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 83 98 21 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Grande Chasse aux Cailloux de l’Été à Le Val-d?Ajol is finally here!!!

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Invite your friends and family

We want the word out EVERYWHERE!!!

Are you ready?

Because this 2026 edition is going to pack a punch!

Even more festive, even more surprising, even more human

– The brushes are out?

– Ideas come to life?

– The magic is already happening!

And don’t forget to bring your own pebbles!

The more treasures there are to hide, the longer the hunt lasts? and the greater the magic

This hunt has always been a time for sharing, family, friendship and good humor?

But today, it’s even more meaningful

It is officially supported by the Association Des Cailloux… Du Bonheur (Patricia, Maéva, Raphaël and Francois), created to offer fun activities and turn several events into real solidarity initiatives.

And this year? we’ve chosen to support a cause close to our hearts

The ERVA Association

An association that supports people with disabilities, helping them to realize projects essential to their independence:

Adapted vehicle

Home improvements

Support for caregivers

Access to handisport activities

Concrete projects

Real needs

A direct impact on family life

A host of surprises await you on site!

There will be lots of prizes to be won throughout the day, including free entry to various leisure parks

Thanks to the famous winning pebbles? open your eyes!

You can also win a gift basket

A tombola with a draw for small balls will be held on the stand

Try your luck and treat yourself at the same time?

And, above all, take part in a good cause for all

Each entry will help support the ERVA Association and the Des Cailloux du Bonheur Association.

So come and play, try your luck? and do a good deed at the same time!

To make sure you don’t miss out, join the Des Cailloux… Du Bonheur (DCDB) group!

As the days go by, you’ll discover..:

– The sponsors who support us

– Behind the scenes of the organization

– How the day unfolds

– Surprises? and maybe a few clues

An event open to all

Because this day is designed to bring people together, without exception

A huge thank you to our first supporters, the Mjc Du Val d’Ajol and the Commune de Le Val d’Ajol , for their trust and invaluable support in this wonderful adventure.

We look forward to seeing many of you?

With your smiles, your energy, your heart and your stones!

L’événement La Grande Chasse aux Cailloux de l’Été Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-04-21 par OT REMIREMONT