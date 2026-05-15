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spectacle pour enfant Le Val-d’Ajol

spectacle pour enfant Le Val-d’Ajol dimanche 27 septembre 2026.

Adresse : 9 rue du Devau

Ville : 88340 Le Val-d'Ajol

Département : Vosges

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Le Val-d’Ajol

spectacle pour enfant

9 rue du Devau Le Val-d’Ajol Vosges

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Spectacle pour enfants et parents . Parfait pour un dimanche en Famille.
A partir de 3 ans.
Boisson sur placeEnfants
5  .

9 rue du Devau Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 76 91 99 86 

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English :

Show for children and parents. Perfect for a family Sunday.
Ages 3 and up.
Drinks on site

L’événement spectacle pour enfant Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-05-15 par OT REMIREMONT

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