spectacle pour enfant Le Val-d’Ajol
spectacle pour enfant Le Val-d’Ajol dimanche 27 septembre 2026.
Le Val-d’Ajol
spectacle pour enfant
9 rue du Devau Le Val-d’Ajol Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Spectacle pour enfants et parents . Parfait pour un dimanche en Famille.
A partir de 3 ans.
Boisson sur placeEnfants
5 .
9 rue du Devau Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 76 91 99 86
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English :
Show for children and parents. Perfect for a family Sunday.
Ages 3 and up.
Drinks on site
L’événement spectacle pour enfant Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-05-15 par OT REMIREMONT
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