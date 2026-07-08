Marche de Rayon de Soleil Maison de retraite Le Val-d’Ajol
samedi 29 août 2026 · Maison de retraite · Le Val-d'Ajol
Informations pratiques
Le Val-d’Ajol
Marche de Rayon de Soleil
Maison de retraite 71 Grande rue Le Val-d’Ajol Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 13:30:00
fin : 2026-08-29 16:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Randonnée pédestre avec 2 parcours de 5 km, accessible à tous, et 10 km
Organisée par l’Association Rayon de Soleil , en vue d’actions d’animation pour les résidents de la maison de retraite du Val d’AjolTout public
3 .
Maison de retraite 71 Grande rue Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 02 53 47 18
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English :
Hiking event featuring two 5-km trails, accessible to everyone, and a 10-km trail
Organized by the “Rayon de Soleil” Association as part of recreational activities for residents of the Val d’Ajol retirement home
L’événement Marche de Rayon de Soleil Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-07-08 par OT REMIREMONT
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