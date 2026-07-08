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Marche de Rayon de Soleil Maison de retraite Le Val-d’Ajol

samedi 29 août 2026 · Maison de retraite · Le Val-d'Ajol

Marche de Rayon de Soleil Maison de retraite Le Val-d’Ajol

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Maison de retraite
Adresse
71 Grande rue
Ville
88340 Le Val-d'Ajol
Département
Vosges
Tarif
3 Tarif de base plein tarif

Le Val-d’Ajol

Marche de Rayon de Soleil

Maison de retraite 71 Grande rue Le Val-d’Ajol Vosges

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 13:30:00
fin : 2026-08-29 16:30:00

Date(s) :
2026-08-29

Randonnée pédestre avec 2 parcours de 5 km, accessible à tous, et 10 km

Organisée par l’Association Rayon de Soleil , en vue d’actions d’animation pour les résidents de la maison de retraite du Val d’AjolTout public
3  .

Maison de retraite 71 Grande rue Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 02 53 47 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hiking event featuring two 5-km trails, accessible to everyone, and a 10-km trail

Organized by the “Rayon de Soleil” Association as part of recreational activities for residents of the Val d’Ajol retirement home

L’événement Marche de Rayon de Soleil Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-07-08 par OT REMIREMONT

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