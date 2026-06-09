Vanony 70 ans de scène Le Val-d’Ajol samedi 24 octobre 2026.

Le Val-d’Ajol

Vanony 70 ans de scène

9 rue du Devau Le Val-d’Ajol Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24 22:00:00

Date(s) :

2026-10-24

VANONY Humour Vosges

L’humoriste Vosgien le plus célèbre revient pour fêter ses 70 ans de scènes Chez Narcisse.

HORAIRES

20H VANONY sur scène

19H Ouverture des portes de la salle

18H Ouverture de la billetterie Echangez votre billet réservé en ligne ou en direct au coomptoir contre un bracelet qui donnera accès à la soirée

Petite restauration Pâtés lorrain et option végétarienne

Billetterie Réservation ici ou au comptoir chez narcisse ou par téléphoneTout public

25 .

9 rue du Devau Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 3 96 65 35 92

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English :

VANONY ? Humor ? Vosges

Vosges? most famous humorist returns to celebrate 70 years on stage at Chez Narcisse.

SCHEDULE

8pm: VANONY on stage

7pm: Doors open

6pm: Ticket office opens: Exchange your ticket booked online or at the box office for a wristband giving you access to the evening

Snacks: Pâtés lorrain and vegetarian option

Tickets: Book here or at the counter at narcisse or by phone

L’événement Vanony 70 ans de scène Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-06-09 par OT REMIREMONT