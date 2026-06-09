Vanony 70 ans de scène Le Val-d’Ajol
Vanony 70 ans de scène Le Val-d’Ajol samedi 24 octobre 2026.
Le Val-d’Ajol
Vanony 70 ans de scène
9 rue du Devau Le Val-d’Ajol Vosges
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-24 22:00:00
Date(s) :
2026-10-24
VANONY Humour Vosges
L’humoriste Vosgien le plus célèbre revient pour fêter ses 70 ans de scènes Chez Narcisse.
HORAIRES
20H VANONY sur scène
19H Ouverture des portes de la salle
18H Ouverture de la billetterie Echangez votre billet réservé en ligne ou en direct au coomptoir contre un bracelet qui donnera accès à la soirée
Petite restauration Pâtés lorrain et option végétarienne
Billetterie Réservation ici ou au comptoir chez narcisse ou par téléphoneTout public
25 .
9 rue du Devau Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 3 96 65 35 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
VANONY ? Humor ? Vosges
Vosges? most famous humorist returns to celebrate 70 years on stage at Chez Narcisse.
SCHEDULE
8pm: VANONY on stage
7pm: Doors open
6pm: Ticket office opens: Exchange your ticket booked online or at the box office for a wristband giving you access to the evening
Snacks: Pâtés lorrain and vegetarian option
Tickets: Book here or at the counter at narcisse or by phone
L’événement Vanony 70 ans de scène Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-06-09 par OT REMIREMONT
À voir aussi à Le Val-d'Ajol (Vosges)
- Festival Le Pied Orange Le Val-d’Ajol 24 juillet 2026
- La Grande Chasse aux Cailloux de l’Été Le Val-d’Ajol 26 juillet 2026
- Les 400 ans de la Croix du Jaranceau, Croix du Jaranceau, Le Val-d’Ajol 20 septembre 2026
- spectacle pour enfant Le Val-d’Ajol 27 septembre 2026