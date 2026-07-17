Visite guidée de l’usine De Buyer. COMPLET, Usine De Buyer, Le Val-d’Ajol

Informations pratiques

Visite guidée de l’usine De Buyer. COMPLET Vendredi 18 septembre, 09h30 Usine De Buyer Vosges

Limité à 20 personnes. Chaussures fermées et épaules couvertes obligatoires. Prêt de sur-chaussure, gilet de sécurité et casque audio.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T10:45:00+02:00

COMPLET

Le vendredi des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte d’un savoir-faire vosgien d’excellence au cœur de l’usine De Buyer, entreprise emblématique du Val-d’Ajol depuis 1830.

Lors de cette visite exceptionnelle, plongez dans les coulisses de fabrication des célèbres ustensiles de cuisine utilisés par les plus grands chefs. Entre tradition industrielle, innovation et passion du métier, découvrez les différentes étapes de conception de ces produits reconnus dans le monde entier.

Cette immersion unique vous permettra également d’en apprendre davantage sur l’histoire de cette entreprise familiale qui fait rayonner le savoir-faire des Vosges bien au-delà de notre territoire.

CONDITIONS DE SECURITE

Visite limitée à 20 personnes.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Remiremont.

Age minimal requis : 12 ans.

Chaussures fermées et épaules couvertes obligatoires. Prêt de sur-chaussure, gilet de sécurité et casque audio. En cas d’appareil auditif, le signaler

Le parcours comporte un changement de niveau : l’accès PMR reste possible, à signaler en début de visite.

Usine De Buyer 42 Faymont 88340 Le Val d’Ajol Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0329622370 »}, {« type »: « email », « value »: « remiremont@otrp.fr »}]

Le vendredi des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte d’un savoir-faire vosgien d’excellence au cœur de l’usine De Buyer, entreprise emblématique du Val-d’Ajol depuis 1830.

©Remiremont Plombières tourisme