Pagny-sur-Moselle

Festival Le Printemps Grandeur Nature

Rue de la Victoire Parc Parison Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Le Printemps Grandeur Nature le festival pagnotin par excellence !

Le Printemps Grandeur Nature est de retour pour sa 16è édition, les 23 et 24 mai au Parc Parison ! Cet évènement est devenu un incontournable du territoire, dans la promotion de la biodiversité et la protection de l’environnement.

Au programme des animations familiales et ludiques qui plairont au plus petit comme au plus grand, concert, spectacles, marché, ateliers et restauration sur place

Inauguration du festival le samedi à partir de 17h

Entrée libreTout public

0 .

Rue de la Victoire Parc Parison Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 71 18

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English :

Printemps Grandeur Nature: the Pagnot festival par excellence!

Printemps Grandeur Nature is back for its 16th edition, on May 23 and 24 at Parc Parison! This event has become one of the region’s must-attend events, promoting biodiversity and environmental protection.

On the program: fun-filled family events for young and old, concerts, shows, a market, workshops and on-site catering

Festival opening on Saturday from 5 p.m

Free admission

L’événement Festival Le Printemps Grandeur Nature Pagny-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON