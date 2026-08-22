AGENDA · Saint-Point
FESTIVAL Le P’TIT PIM La PIMENTERIE Saint-Point
vendredi 11 septembre 2026 · La PIMENTERIE · Saint-Point
Informations pratiques
Saint-Point
FESTIVAL Le P’TIT PIM
La PIMENTERIE 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13
Le P’TIT PIM est de retour ! Festival jeune et tout public .
La PIMENTERIE 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FESTIVAL Le P’TIT PIM
L’événement FESTIVAL Le P’TIT PIM Saint-Point a été mis à jour le 2026-08-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)