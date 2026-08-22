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AGENDA · Saint-Point

FESTIVAL Le P’TIT PIM La PIMENTERIE Saint-Point

vendredi 11 septembre 2026 · La PIMENTERIE · Saint-Point

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
La PIMENTERIE
Adresse
1789 Route du Lac
Ville
71520 Saint-Point
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Saint-Point

FESTIVAL Le P’TIT PIM

La PIMENTERIE 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

Le P’TIT PIM est de retour ! Festival jeune et tout public   .

La PIMENTERIE 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : FESTIVAL Le P’TIT PIM

L’événement FESTIVAL Le P’TIT PIM Saint-Point a été mis à jour le 2026-08-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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