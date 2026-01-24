Journées du patrimoine au château de Saint-Point Maison d’Alphonse de Lamartine Château de Saint-Point Saint-Point

Journées du patrimoine au château de Saint-Point Maison d’Alphonse de Lamartine

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Saint-Point, château des XIIe et XIVe siècle, classé Monument Historique et Maison des Illustres, devient à partir de 1820 la demeure familiale du poète et homme politique Alphonse de Lamartine.

Considéré comme le père du Romantisme en littérature, il est également un des fondateurs de la IIe République et contribue à l’abolition de l’esclavage, de la peine de mort politique ainsi qu’à l’instauration du suffrage universel.

Il reçoit le château de Saint-Point en avance d’hoirie, lors de son mariage avec une aristocrate anglaise, Mary-Ann Birch, et entreprend de le restaurer dans le style gothique anglo-saxon, découvert lors d’un voyage en Angleterre. Lamartine fait notamment construire une galerie quadrilobée, un porche gothique et aménage des jardins à l’anglaise.

La visite du château de Saint-Point comprend la chambre et le cabinet de travail d’Alphonse de Lamartine, meublés tels qu’ils l’étaient à l’époque, la cuisine, nouvellement ajoutée au parcours de visite, la salle-à-manger du XVIIIe siècle, le cabinet de travail de son secrétaire ainsi que le musée Lamartine. Situé dans le grand salon du rez-de-chaussée, ce dernier rassemble les objets et souvenirs personnels du poète, conservés par sa nièce, Valentine de Cessiat.

A l’occasion des journées du patrimoine, deux pièces supplémentaires seront exceptionnellement ajoutées à la visite guidée le salon néogothique et l’ancienne chambre de Marianne de Lamartine, pièces classées Monuments Historiques.

La visite pourra se terminer par une visite libre du parc, ouvert en intégralité pour les journées du patrimoine. Un parcours poétique, permettant d’écouter des enregistrements d’extraits d’oeuvres de Lamartine, est installé dans le parc du château.

Tombeau du poète situé en lisière du château, à côté de l’église romane de Saint-Point, dans laquelle se trouvent deux tableaux peints par Marianne de Lamartine.

Pour ces deux journées, quinze visites guidées par jour seront proposées, aux horaires suivants 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 13h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 et 18h.

Réservation en ligne fortement recommandée . .

