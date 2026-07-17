Visite guidée du château de Saint-Point, maison d’Alphonse de Lamartine, Château de Saint-Point, Saint-Point

Informations pratiques

Visite guidée du château de Saint-Point, maison d’Alphonse de Lamartine 19 et 20 septembre Château de Saint-Point Saône-et-Loire

Sur inscription | Tarif : 11 € | Tarif réduit : 7 € (étudiants de moins de 26 ans, enfants de 6 à 17 ans) | Gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Profitez d’une visite du château de Saint-Point et découvrez la chambre et le cabinet de travail d’Alphonse de Lamartine, meublés tels qu’ils l’étaient à l’époque, la cuisine, pièce nouvellement ajoutée au parcours de visite, la salle à manger du XVIIIe siècle, le cabinet de travail de son secrétaire ainsi que le musée Lamartine. Situé dans le grand salon du rez-de-chaussée, ce dernier rassemble les objets et souvenirs personnels du poète, conservés par sa nièce, Valentine de Cessiat.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, deux pièces supplémentaires seront exceptionnellement ajoutées à la visite guidée : la bibliothèque néogothique et l’ancienne chambre de Marianne de Lamartine, pièces classées au titre des monuments historiques.

Le parc romantique du château sera également ouvert en intégralité. Un parcours poétique sera installé dans le parc et permettra, tout en contemplant les paysages qui ont tant inspiré Lamartine, d’écouter certains de ses plus célèbres poèmes, lus par cinq grands comédiens français.

Château de Saint-Point 71520 Saint-Point Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 73 01 94 59 https://chateaudelamartine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://chateaudelamartine.fr/reservation/ »}] Saint-Point, château des XIIe et XIVe siècles, classé au titre des Monuments historiques et Maison des Illustres, devient à partir de 1820 la demeure familiale du poète et homme politique Alphonse de Lamartine.

Considéré comme le père du romantisme en littérature, il est également l’un des fondateurs de la IIe République et contribue à l’abolition de l’esclavage, de la peine de mort politique ainsi qu’à l’instauration du suffrage universel.

Il reçoit le château de Saint-Point en avance d’hoirie, lors de son mariage avec une aristocrate anglaise, Mary-Ann Birch, et entreprend de le restaurer dans le style gothique anglo-saxon, découvert lors d’un voyage en Angleterre. Lamartine fait notamment construire une galerie quadrilobée, un porche gothique et aménage des jardins à l’anglaise.

La visite du château de Saint-Point comprend la chambre et le cabinet de travail d’Alphonse de Lamartine, meublés tels qu’ils étaient à l’époque, la salle-à-manger du XVIIIe siècle, le cabinet de travail de son secrétaire ainsi que le musée Lamartine. Situé dans le grand salon du rez-de-chaussée, ce dernier rassemble les objets et souvenirs personnels du poète, conservés par sa nièce, Valentine de Cessiat. parking devant le portail du château.

Profitez d’une visite du château de Saint-Point et découvrez la chambre et le cabinet de travail d’Alphonse de Lamartine, meublés tels qu’ils l’étaient à l’époque, la cuisine, pièce nouvellement au …

© Château de Saint-Point