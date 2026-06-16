Lamartine Poète et visionnaire (Saint Point) Dalle municipale Saint-Point

Saint-Point

Lamartine Poète et visionnaire (Saint Point)

Dalle municipale 119 Rue du Tacot Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23 19:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Lecture théatralisée sur fond musical interprétée par une comédienne, un comédien et une violoncelliste .

Dalle municipale 119 Rue du Tacot Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Lamartine Poète et visionnaire (Saint Point)

L’événement Lamartine Poète et visionnaire (Saint Point) Saint-Point a été mis à jour le 2026-06-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)