Festival Le Val des Skrouf

Domgermain Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

En 2017, les jeunes d’Écrouves ont une idée pourquoi ne pas réunir tout ce qu’ils aiment en un évènement musical et convivial entre amis ? La première édition est alors lancée au Val des Nonnes à Écrouves, par la bande de Scrofuliens. Le nom devient alors évident, ce sera le Val des Skrouf. Ce premier festival fait danser une quarantaine de personnes autour de plusieurs styles musicaux, principalement rap et tekno.

Aujourd’hui, le festival rassemble un public de tout âge de 4000 personnes sur Domgermain, avec ses différentes scènes Acoustique, Tekno, Dub, et pour la toute première fois pour cette édition anniversaire la scène guinguette.

Porte ouverte à tous les mondes artistiques, le Val des Skroufs est ouvert à plus de 50 artistes par an, à un marché local et artisanal, à des danseurs et performers, ainsi qu’à des food truks régionaux.

Des grands artistes de tout style se sont partagés les différentes scènes comme Swift Guad, Davodka, Kacem Wapalek, Bhale Bacce Crew sur la scène Accoustique, et Ling Ling, Skone, Enko, Acid Pach sur la scène Tekno.

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Domgermain 54119 Meurthe-et-Moselle Grand Est associationvds@hotmail.com

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English :

In 2017, the young people of Écrouves had an idea: why not bring together everything they love in a musical and convivial event with friends? The first edition was launched at Val des Nonnes in Écrouves, by the Scrofuliens gang. The name became obvious: Val des Skrouf. The first festival attracted around forty people to dance to a variety of musical styles, mainly rap and tekno.

Today, the festival attracts 4000 people of all ages to Domgermain, with its different stages: Acoustic, Tekno, Dub, and for the very first time for this anniversary edition: the guinguette stage.

An open door to all artistic worlds, the Val des Skroufs is open to over 50 artists a year, as well as to a local arts and crafts market, dancers and performers, and regional food truks.

Great artists of all styles have shared the various stages, including Swift Guad, Davodka, Kacem Wapalek, Bhale Bacce Crew on the Accoustic stage, and Ling Ling, Skone, Enko, Acid Pach on the Tekno stage.

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L’événement Festival Le Val des Skrouf Domgermain a été mis à jour le 2026-03-23 par MT TERRES TOULOISES