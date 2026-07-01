Informations pratiques

Cardaillac

Festival l’Envolée Musicale , Quatuor Parisii à Cardaillac

église Saint-Julien Cardaillac Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Après le succès de l’an dernier, l’association Les Grives musiciennes propose la 4è édition de sa saison L’Envolée musicale

Après le succès de l’an dernier, l’association Les Grives musiciennes propose la 4è édition de sa saison L’Envolée musicale. Cette association, basée à Sainte-Colombe, a pour objet de concourir à la mise en valeur du patrimoine artistique musical dans le Lot et ses alentours, avec un accent mis sur le répertoire de la musique de chambre.

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église Saint-Julien Cardaillac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

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English :

Following last year’s success, the association Les Grives musiciennes is presenting the 4th edition of its season, *L’Envolée musicale*

L’événement Festival l’Envolée Musicale , Quatuor Parisii à Cardaillac Cardaillac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Figeac