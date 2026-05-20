Rencontres des métiers d’art à Cardaillac Cardaillac

Cardaillac

Rencontres des métiers d’art à Cardaillac

Jardin médiéval Cardaillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16

L'association Matières à vivre organise la troisième édition des Rencontres des métiers d'art à Cardaillac.

À l'ombre, entre vieilles pierres et petit ruisseau, venez rencontrer vannières, céramistes et potières, sculptrice, maroquinière, plumassière, artiste forgeron, relieuse, créatrices de bijoux en argent, chapelière, styliste, illustratrice sur soie,

tourneur sur bois et coutelier, créatrice d'herbiers, etc.

Les métiers d'art sont riches d'un panel de pratiques allant des plus techniques et traditionnelles aux plus artistiques et expérimentales

L'association Matières à vivre organise la troisième édition des Rencontres des métiers d'art à Cardaillac.

À l'ombre, entre vieilles pierres et petit ruisseau, venez rencontrer vannières, céramistes et potières, sculptrice, maroquinière, plumassière, artiste forgeron, relieuse, créatrices de bijoux en argent, chapelière, styliste, illustratrice sur soie,

tourneur sur bois et coutelier, créatrice d'herbiers, etc.

Les métiers d'art sont riches d'un panel de pratiques allant des plus techniques et traditionnelles aux plus artistiques et expérimentales. Ainsi ces artisan·e·s d'art et artistes de la matière la transforment, expérimentent, perpétuent, inventent, s'inspirent, s'engagent et s'affranchissent, rendant perméable la polarité utile/inutile.

Conviviales et bucoliques, ces Rencontres des métiers d'art à Cardaillac sont un moment de grâce pour les sens. A ne rater sous aucun prétexte !

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Jardin médiéval Cardaillac 46100 Lot Occitanie +33 6 10 69 16 28 associationmatieresavivre@gmail.com

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English :

L’association Matières à vivre is organizing the third edition of the Rencontres des métiers d'art in Cardaillac.

In the shade, between old stones and a small stream, come and meet basketmakers, ceramists and potters, sculptors, leatherworkers, featherworkers, blacksmiths, bookbinders, silver jewelry designers, milliners, stylists, silk illustrators,

woodturners and knifemakers, herbarium creators and more.

Art crafts are rich in a range of practices, from the most technical and traditional to the most artistic and experimental

L’événement Rencontres des métiers d’art à Cardaillac Cardaillac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Figeac