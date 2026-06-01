Célé’té en vallée du célé Projection du film Le Drauzou la pêche aux fantômes Cardaillac samedi 20 juin 2026.

Cardaillac

Célé’té en vallée du célé Projection du film Le Drauzou la pêche aux fantômes

Salle des fêtes Cardaillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Drauzou, petit ruisseau en perpétuelle transformation, témoigne des effets du changement climatique

Le Drauzou, petit ruisseau en perpétuelle transformation, témoigne des effets du changement climatique. Nicolas, un pêcheur amateur, questionne les dérives de son activité et celle de ses pairs (et pères) pêcheurs. Ce documentaire présente un vivier d'insolites et de doyens pêcheurs ayant tous un goût pour la friture, le menu fretin et les souvenirs passés. Documentaire d'Achill Robert, réalisateur, d'Yan Clément, opérateur prise de vues et de Nino Paton, opérateur prise de son, avec Nicolas Galtié, intervenant principal.

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Salle des fêtes Cardaillac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 40 14 32

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English :

The Drauzou, a small stream in perpetual transformation, bears witness to the effects of climate change

L’événement Célé’té en vallée du célé Projection du film Le Drauzou la pêche aux fantômes Cardaillac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac